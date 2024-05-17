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Астрацитрон Форте порошок для орального раствора саше 20 г, №10 - Львов (765621) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
365,73
Экономия: -49,35 грн
316,38 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
305,91
Экономия: -3,04 грн
302,87 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: порошок для орального раствора (7)
273,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
262,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
404,99
Экономия: -104,67 грн
300,32 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: порошок для орального раствора (9)
274,88 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: порошок для орального раствора (9)
277,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: порошок для орального раствора (8)
371,99
Экономия: -71,67 грн
300,32 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
282,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (5)
304,47 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: порошок для орального раствора (4)
231,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (2)
274,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
317,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (1)
281,29 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (1)
282,65 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (2)
290,29 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
274,88 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
277,94 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: порошок для орального раствора (7)
299,53 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
338,99
Экономия: -38,67 грн
300,32 грн