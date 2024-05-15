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Астрацитрон Форте порошок для орального раствора саше 20 г, №10 - Днепр (Днепропетровск) (765621) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
326,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5), саше (1)
278,49
Экономия: -10,99 грн
267,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
326,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
338,99
Экономия: -38,84 грн
300,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), саше (7)
319,43
Экономия: -36,77 грн
282,66 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4)
336,58
Экономия: -16,58 грн
320,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
283,93
Экономия: -17,90 грн
266,03 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
326,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
326,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
326,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5), саше (4)
298,03
Экономия: -15,03 грн
283,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: порошок для орального раствора (9)
287,30
Экономия: -15,21 грн
272,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: порошок для орального раствора (9)
292,24
Экономия: -15,79 грн
276,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
317,91
Экономия: -20,74 грн
297,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
326,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
326,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (3), саше (6)
314,44
Экономия: -19,94 грн
294,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
326,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: порошок для орального раствора (9)
354,87
Экономия: -34,24 грн
320,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
326,40 грн