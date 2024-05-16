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Аспангин раствор для инфузий бутылка 100 мл, №1 - Харьков (851712) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (185)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
114,60 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (185)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
114,60 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (6)
127,78 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
126,88 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
122,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
128,99
Экономия: -20,84 грн
108,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (185)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
114,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
126,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (185)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
114,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (30)
127,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (5)
121,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (3)
144,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (6)
144,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
127,26 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
127,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (185)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
114,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (185)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
114,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
128,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (185)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
114,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (185)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
114,60 грн