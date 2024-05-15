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Аспангин раствор для инфузий бутылка 200 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (851710) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (1)
136,50
Экономия: -22,34 грн
114,16 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (7)
136,41 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
120,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
120,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
120,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
120,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
120,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
120,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
120,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
120,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
120,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
120,90 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
120,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
120,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
120,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
120,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
120,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
120,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
120,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
120,90 грн