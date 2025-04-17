Винница (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 16
4.2 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 19
53.1 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
158,00
Экономия при брони: -4,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Украинца Владислава, 1-А
53.1 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
165,00
Экономия при брони: -4,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Европейская, 15
53.8 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 25
58.6 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
58.7 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-Б
61.8 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 11
62.5 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
67.6 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Дваце 100 гранулы для орального раствора 100 мг/0,5 г саше №20
Дарница
194,60 грн