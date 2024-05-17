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Батончик "Гена и Ген" с альбумином 50 г, №1 - Львов (849584) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (38)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (67)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (177)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (91)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (78)
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (31)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (33)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (49)
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (70)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (96)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (73)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (78)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (28)
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (47)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (43)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (67)
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (74)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (48)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (73)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Владимира Великого, 58
Всего: упаковка (34)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн