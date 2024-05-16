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Батончик "Гена и Ген" с альбумином 50 г, №1 - Харьков (849584) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (96)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (101)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (32)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (24)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (28)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (53)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (74)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (86)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (76)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (31)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (35)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (36)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (33)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (33)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
Всего: упаковка (24)
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (30)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (57)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (72)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (21)
24,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Валентиновская, 35/81
Всего: упаковка (128)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн