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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик "Гена и Ген" с альбуминомЦены в аптеках

Батончик "Гена и Ген" с альбумином 50 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (849584) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 27 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (40)
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 27 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (59)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (37)
24,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (63)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (54)
24,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 27 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (76)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (36)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 57 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (50)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (71)
24,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 27 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (39)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 27 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (61)
24,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (48)
24,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (43)
24,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (52)
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 27 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (83)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 27 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (26)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (68)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (49)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (50)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (33)
26,00
Экономия: -2,00 грн
24,00 грн