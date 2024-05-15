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Актив Леди таблетки, №30 - Днепр (Днепропетровск) (815723) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
361,80
Экономия: -21,19 грн
340,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
356,20
Экономия: -14,06 грн
342,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
359,75
Экономия: -19,14 грн
340,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
355,14
Экономия: -13,00 грн
342,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
365,17
Экономия: -23,03 грн
342,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
350,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
356,23
Экономия: -15,11 грн
341,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
354,34
Экономия: -13,73 грн
340,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
350,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
350,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
350,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
350,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
365,30
Экономия: -23,16 грн
342,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
358,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
356,04
Экономия: -15,46 грн
340,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
356,52
Экономия: -15,94 грн
340,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
357,86
Экономия: -16,75 грн
341,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
350,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
350,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
350,70 грн