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Капецибекс 500 (Capecibex 500)
Капецибекс 500 (Capecibex 500)
Львов
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Закроется в 18:00
Тернополь, ул. Купчинского, 8
121.0 км
Капецибекс 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Accord Healthcare
744,82
Экономия при брони:
-2,57 грн
742,25
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
874.7 км
Капецибекс 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Accord Healthcare
2100,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
874.8 км
Капецибекс 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Accord Healthcare
2100,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
874.9 км
Капецибекс 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Accord Healthcare
2100,00
грн
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