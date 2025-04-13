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Капецибекс 500 (Capecibex 500)
Капецибекс 500 (Capecibex 500)
Киев
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Закрыто
Открывается через 5 мин
Тернополь, ул. Купчинского, 8
362.8 км
Капецибекс 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Accord Healthcare
744,82
Экономия при брони:
-2,57 грн
742,25
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 5 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
410.1 км
Капецибекс 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Accord Healthcare
2100,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
410.1 км
Капецибекс 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Accord Healthcare
2100,00
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
410.2 км
Капецибекс 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Accord Healthcare
2100,00
грн
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