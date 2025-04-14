Киев
Капецибекс 500 (Capecibex 500)

Капецибекс 500 (Capecibex 500)

Днепр (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Капецибекс 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Accord Healthcare
2100,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
195.2 км
Капецибекс 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Accord Healthcare
2100,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
195.4 км
Капецибекс 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Accord Healthcare
2100,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 8
690.1 км
Капецибекс 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
Accord Healthcare
744,82
Экономия при брони: -2,57 грн
742,25 грн
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