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Алердез таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер, №10 - Одесса (504143) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (3)
66,41
Экономия: -13,54 грн
52,87 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
Всего: упаковка (1)
64,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
72,73
Экономия: -19,86 грн
52,87 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (2)
65,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/2
Всего: упаковка (1)
57,53
Экономия: -3,59 грн
53,94 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
Всего: упаковка (1)
62,40
Экономия: -9,53 грн
52,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
Всего: упаковка (2)
76,04
Экономия: -23,17 грн
52,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (2)
67,40
Экономия: -14,53 грн
52,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Юности, -
Всего: упаковка (1)
55,21 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Деражня, ул. Майдан Привокзальный, 1/1
Всего: упаковка (1)
50,01
Экономия: -0,02 грн
49,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Деражня, ул. Мира, 41
Всего: упаковка (1)
80,99
Экономия: -28,12 грн
52,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
45,96
Экономия: -2,24 грн
43,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Драбов, ул. Центральная, 30
Всего: упаковка (1)
69,50
Экономия: -16,63 грн
52,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8
Всего: упаковка (1)
78,20
Экономия: -25,33 грн
52,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
69,60
Экономия: -16,73 грн
52,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (2)
70,40
Экономия: -17,53 грн
52,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 160
Всего: упаковка (2)
72,30
Экономия: -19,43 грн
52,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
54,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
54,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
54,93 грн