Алердез таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер, №10 - Львов (504143) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Львов, ул. Клепаровская, 4
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Львов, просп. Свободы, 33
Пульс
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Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
В других городах:
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Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 214
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Горохов, ул. Шевченко, 16-А
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Млинов, ул. Бандеры Степана, 40-А
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Отыния, ул. Шевченко, 47-А
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Луцк, просп. Возрождения, 26-А
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Рожище, ул. Шилокадзе, 19
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Чортков, ул. Шевченко Тараса, 58
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Городенка, ул. Богуна Ивана, 2
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Здолбунов, ул. Гончара, 44
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Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 62
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Залещики, ул. Бандеры Степана, 64-А
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Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 14
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Вижница, ул. Буковинская, 9