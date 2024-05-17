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Алердез таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер, №10 - Львов (504143) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
64,50
Экономия: -11,63 грн
52,87 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
65,65 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
67,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 214
Всего: упаковка (1)
65,65 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Шевченко, 16-А
Всего: упаковка (1)
63,03
Экономия: -10,16 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Млинов, ул. Бандеры Степана, 40-А
Всего: упаковка (1)
63,03
Экономия: -10,16 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Отыния, ул. Шевченко, 47-А
Всего: упаковка (1)
70,40
Экономия: -17,53 грн
52,87 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
Всего: упаковка (1)
61,50
Экономия: -8,63 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
65,50
Экономия: -12,63 грн
52,87 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожище, ул. Шилокадзе, 19
Всего: упаковка (1)
54,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 12-А
Всего: упаковка (1)
54,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 58
Всего: упаковка (1)
62,83
Экономия: -9,96 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городенка, ул. Богуна Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -18,63 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Теофиполь, ул. Макаренко, 2-В
Всего: упаковка (1)
66,82
Экономия: -13,95 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 31
Всего: упаковка (1)
72,60
Экономия: -19,73 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Гончара, 44
Всего: упаковка (1)
74,93
Экономия: -22,06 грн
52,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 62
Всего: упаковка (1)
52,60
Экономия: -0,62 грн
51,98 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:30
Залещики, ул. Бандеры Степана, 64-А
Всего: упаковка (1)
65,65 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 14
Всего: упаковка (5)
68,30
Экономия: -15,43 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вижница, ул. Буковинская, 9
Всего: упаковка (1)
65,99
Экономия: -13,12 грн
52,87 грн