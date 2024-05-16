Алердез таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер, №10 - Киев (504143) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
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Киев, ул. Крещатик, 13
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
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Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
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Киев, ул. Салютная, 2
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Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
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Киев, шоссе Харьковское, 166-В
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Пролиски, ул. Парковая, 2
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Городище, ул. Мира, 103
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Хорошев, ул. Независимости, 6
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Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
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Черкассы, ул. Сенная, 5/2
D.s.
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Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Здорова родина
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Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
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Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
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Винница, ул. Киевская, 45
Аптека оптовых цен
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Винница, просп. Юности, -
Подорожник
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Звягель, ул. Шевченко, 69