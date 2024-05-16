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Алердез таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер, №10 - Харьков (504143) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Решетиловка, ул. Покровская, 2/5
Всего: упаковка (1)
66,82
Экономия: -13,95 грн
52,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
46,37
Экономия: -2,65 грн
43,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, 52
Всего: упаковка (1)
80,99
Экономия: -28,12 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Драбов, ул. Центральная, 30
Всего: упаковка (1)
69,50
Экономия: -16,63 грн
52,87 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 07:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (2)
65,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/2
Всего: упаковка (1)
57,59
Экономия: -3,65 грн
53,94 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
Всего: упаковка (1)
62,40
Экономия: -9,53 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
72,73
Экономия: -19,86 грн
52,87 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
Всего: упаковка (1)
64,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Парковая, 2
Всего: упаковка (1)
86,30
Экономия: -33,43 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (2)
70,40
Экономия: -17,53 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 160
Всего: упаковка (2)
72,30
Экономия: -19,43 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
69,60
Экономия: -16,73 грн
52,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
47,27
Экономия: -2,31 грн
44,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (2)
72,80
Экономия: -19,93 грн
52,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
54,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
54,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
54,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
Всего: упаковка (1)
61,50
Экономия: -8,63 грн
52,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Салютная, 2
Всего: упаковка (2)
67,22
Экономия: -14,35 грн
52,87 грн