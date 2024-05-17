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Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидноеЦены в аптеках

Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное спрей 400 мл, №1 - Запорожье (847862) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
695,96
Экономия: -35,10 грн
660,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
743,89
Экономия: -60,79 грн
683,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
667,99
Экономия: -55,19 грн
612,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
656,49
Экономия: -25,67 грн
630,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
690,54
Экономия: -46,22 грн
644,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
663,76
Экономия: -29,86 грн
633,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
721,32
Экономия: -45,42 грн
675,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (3)
653,70
Экономия: -30,00 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
659,27
Экономия: -28,45 грн
630,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
633,67
Экономия: -19,77 грн
613,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (2)
718,39
Экономия: -45,49 грн
672,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
653,28
Экономия: -22,46 грн
630,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
645,16
Экономия: -21,46 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
658,89
Экономия: -28,07 грн
630,82 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
731,72
Экономия: -43,82 грн
687,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (2)
708,99
Экономия: -96,19 грн
612,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
715,00
Экономия: -96,00 грн
619,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
644,41
Экономия: -20,71 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
643,03
Экономия: -19,33 грн
623,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (2)
600,78 грн