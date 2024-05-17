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Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидноеЦены в аптеках

Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное спрей 400 мл, №1 - Одесса (847862) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (3)
861,30
Экономия: -214,40 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
861,30
Экономия: -214,40 грн
646,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
667,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
712,44
Экономия: -60,40 грн
652,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
629,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
656,19
Экономия: -32,49 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
646,59
Экономия: -22,89 грн
623,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (2)
871,20
Экономия: -224,30 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
812,50
Экономия: -165,60 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (3)
812,50
Экономия: -165,60 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
812,50
Экономия: -165,60 грн
646,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
659,46
Экономия: -28,64 грн
630,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
646,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (1)
749,99
Экономия: -137,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (2)
738,99
Экономия: -126,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (1)
720,99
Экономия: -108,19 грн
612,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
644,34
Экономия: -20,64 грн
623,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (2)
871,20
Экономия: -224,30 грн
646,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (2)
717,99
Экономия: -105,19 грн
612,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
723,67
Экономия: -38,77 грн
684,90 грн