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Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидноеЦены в аптеках

Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное спрей 400 мл, №1 - Львов (847862) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
697,93
Экономия: -52,74 грн
645,19 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (6)
679,99
Экономия: -67,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
755,99
Экономия: -143,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
781,99
Экономия: -169,19 грн
612,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
692,38
Экономия: -39,54 грн
652,84 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
861,30
Экономия: -214,40 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
861,30
Экономия: -214,40 грн
646,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
702,61
Экономия: -38,71 грн
663,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (2)
871,20
Экономия: -224,30 грн
646,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
666,97
Экономия: -27,07 грн
639,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (4)
853,20
Экономия: -206,30 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (2)
871,20
Экономия: -224,30 грн
646,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (3)
684,23
Экономия: -27,33 грн
656,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (1)
784,99
Экономия: -172,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (2)
740,99
Экономия: -128,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (2)
718,99
Экономия: -106,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 113
Всего: упаковка (2)
749,99
Экономия: -137,19 грн
612,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (2)
730,00
Экономия: -83,10 грн
646,90 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (3)
708,99
Экономия: -96,19 грн
612,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
690,50
Экономия: -39,48 грн
651,02 грн