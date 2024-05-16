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Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидноеЦены в аптеках

Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное спрей 400 мл, №1 - Харьков (847862) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
654,73
Экономия: -23,91 грн
630,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
722,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
666,46 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
641,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
756,88
Экономия: -96,02 грн
660,86 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
861,30
Экономия: -214,40 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
871,20
Экономия: -224,30 грн
646,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
666,65
Экономия: -35,83 грн
630,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
612,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
619,83
Экономия: -31,53 грн
588,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
617,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
644,84
Экономия: -21,14 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
623,60
Экономия: -35,30 грн
588,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
743,03
Экономия: -52,13 грн
690,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -148,70 грн
646,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
713,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (1)
666,86
Экономия: -43,16 грн
623,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (1)
615,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
628,66
Экономия: -40,36 грн
588,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
680,80
Экономия: -33,90 грн
646,90 грн