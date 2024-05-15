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Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидноеЦены в аптеках

Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное спрей 400 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (847862) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
670,06
Экономия: -39,24 грн
630,82 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
721,80
Экономия: -74,90 грн
646,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
651,33
Экономия: -27,63 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
661,79
Экономия: -30,97 грн
630,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
685,26
Экономия: -26,36 грн
658,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
649,93
Экономия: -19,11 грн
630,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
650,58
Экономия: -26,88 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
751,97
Экономия: -61,07 грн
690,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
661,98
Экономия: -31,16 грн
630,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
658,20
Экономия: -27,38 грн
630,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
660,56
Экономия: -36,86 грн
623,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (2)
716,99
Экономия: -104,19 грн
612,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 98
Всего: упаковка (1)
843,50
Экономия: -196,60 грн
646,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
673,50
Экономия: -30,60 грн
642,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
671,95
Экономия: -41,13 грн
630,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (2)
656,87
Экономия: -26,05 грн
630,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
654,32
Экономия: -30,62 грн
623,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
712,95
Экономия: -35,95 грн
677,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (2)
648,90
Экономия: -25,20 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (2)
652,64
Экономия: -28,94 грн
623,70 грн