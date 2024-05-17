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L-Цет® сироп 2,5 мг/5 мл флакон 60 мл, №1 - Запорожье (289652) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
112,34
Экономия: -20,43 грн
91,91 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
104,62
Экономия: -12,79 грн
91,83 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
95,23 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
110,50
Экономия: -18,91 грн
91,59 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (10)
106,00
Экономия: -18,00 грн
88,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
106,99
Экономия: -15,40 грн
91,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
105,64
Экономия: -10,72 грн
94,92 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
95,22 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
106,42
Экономия: -18,51 грн
87,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
112,59
Экономия: -21,57 грн
91,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
101,05
Экономия: -13,15 грн
87,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
115,23
Экономия: -24,21 грн
91,02 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
104,86
Экономия: -13,85 грн
91,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
110,51
Экономия: -19,50 грн
91,01 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
102,20
Экономия: -10,29 грн
91,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
110,31
Экономия: -18,37 грн
91,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
103,74
Экономия: -11,90 грн
91,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
99,48
Экономия: -7,58 грн
91,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
100,61
Экономия: -8,71 грн
91,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
103,50
Экономия: -11,91 грн
91,59 грн