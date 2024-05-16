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L-Цет® сироп 2,5 мг/5 мл флакон 60 мл, №1 - Львов (289652) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
89,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
125,99
Экономия: -34,40 грн
91,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
105,99
Экономия: -14,40 грн
91,59 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
115,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
101,08
Экономия: -6,85 грн
94,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
95,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (2)
89,75 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
98,99
Экономия: -7,40 грн
91,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
89,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
106,78
Экономия: -17,12 грн
89,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
111,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
89,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
89,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
103,08
Экономия: -13,43 грн
89,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (2)
107,28
Экономия: -8,29 грн
98,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
102,08
Экономия: -12,51 грн
89,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (2)
102,84 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (2)
109,50
Экономия: -17,91 грн
91,59 грн