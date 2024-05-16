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Антисептик для рук ULTRA SEPT спрей с маслом лимона 50 мл тм Магнолия - Киев (848895) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (23)
62,38
Экономия: -5,34 грн
57,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (13)
62,13
Экономия: -5,09 грн
57,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (5)
62,69
Экономия: -5,65 грн
57,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (9)
62,29
Экономия: -5,25 грн
57,04 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (7)
60,92
Экономия: -3,88 грн
57,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (21)
61,10
Экономия: -4,06 грн
57,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (13)
61,39
Экономия: -4,35 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (7)
60,99
Экономия: -3,95 грн
57,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (6)
60,83
Экономия: -3,79 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (9)
61,47
Экономия: -4,43 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (8)
61,56
Экономия: -4,52 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (6)
61,83
Экономия: -4,79 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (12)
60,66
Экономия: -3,62 грн
57,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (5)
62,73
Экономия: -5,69 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (12)
60,66
Экономия: -3,62 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (7)
62,02
Экономия: -4,98 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (14)
61,69
Экономия: -4,65 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (13)
62,76
Экономия: -5,72 грн
57,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (20)
61,77
Экономия: -4,73 грн
57,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (19)
61,52
Экономия: -4,48 грн
57,04 грн