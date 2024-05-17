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Антисептик для рук ULTRA SEPT спрей с маслом лимона 100 мл тм Магнолия - Запорожье (848894) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (18)
70,62
Экономия: -5,44 грн
65,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (8)
71,08
Экономия: -5,90 грн
65,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
70,28
Экономия: -5,10 грн
65,18 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
70,18
Экономия: -5,00 грн
65,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (15)
69,81
Экономия: -4,63 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
70,71
Экономия: -5,53 грн
65,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (4)
70,81
Экономия: -5,63 грн
65,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (15)
69,83
Экономия: -4,65 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
71,45
Экономия: -6,27 грн
65,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (5)
69,77
Экономия: -4,59 грн
65,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (11)
71,26
Экономия: -6,08 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (3)
70,44
Экономия: -5,26 грн
65,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
70,14
Экономия: -4,96 грн
65,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
70,12
Экономия: -4,94 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (6)
69,94
Экономия: -4,76 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (4)
71,26
Экономия: -6,08 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (5)
71,47
Экономия: -6,29 грн
65,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (3)
70,37
Экономия: -5,19 грн
65,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (9)
71,69
Экономия: -6,51 грн
65,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (6)
70,50
Экономия: -5,32 грн
65,18 грн