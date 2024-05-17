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Афлумакс 20 мл, №1 - Одесса (849903) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
225,00
Экономия: -10,60 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
245,20
Экономия: -30,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (3)
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Затишье, ул. Суворова, 34
Всего: упаковка (1)
235,10
Экономия: -20,70 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Грушевского Михаила, 33/11
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 7
Всего: упаковка (3)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1-А
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 24
Всего: упаковка (1)
245,20
Экономия: -30,80 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-Б
Всего: упаковка (2)
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ильинцы, ул. Европейская, 5
Всего: упаковка (1)
222,50
Экономия: -8,10 грн
214,40 грн
Будьте здоровы
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Открыто Закроется в 21:00
Ставище, ул. Парковая, 6
Всего: упаковка (1)
225,00
Экономия: -10,60 грн
214,40 грн
Будьте здоровы
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Открыто Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Интернациональная, 12-А
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто
Томаковка, ул. Шоссейная, 22
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Тараща, ул. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (2)
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Градижск, перек. Киевская / Репина, 45/15
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Будьте здоровы
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Открыто Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 58
Всего: упаковка (1)
225,00
Экономия: -10,60 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
214,40 грн