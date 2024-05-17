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Афлумакс 20 мл, №1 - Львов (849903) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (3)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (2)
245,20
Экономия: -30,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (3)
222,50
Экономия: -8,10 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
245,20
Экономия: -30,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
240,20
Экономия: -25,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (3)
245,20
Экономия: -30,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Владимира Великого, 58
Всего: упаковка (3)
237,70
Экономия: -23,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (4)
232,60
Экономия: -18,20 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 37
Всего: упаковка (1)
245,20
Экономия: -30,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 92-Г
Всего: упаковка (1)
242,70
Экономия: -28,30 грн
214,40 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (5)
237,70
Экономия: -23,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 8
Всего: упаковка (1)
240,20
Экономия: -25,80 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 13-Б
Всего: упаковка (3)
225,00
Экономия: -10,60 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Шашкевича, 5/1
Всего: упаковка (1)
222,50
Экономия: -8,10 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 4
Всего: упаковка (1)
222,50
Экономия: -8,10 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 16/1
Всего: упаковка (3)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ольжича Олега, 3
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Шевченко Тараса, 1/1
Всего: упаковка (2)
214,40 грн