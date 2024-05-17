Афлумакс 20 мл, №1 - Львов (849903) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
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Львов, ул. Городоцкая, 153
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Львов, ул. Замарстыновская, 11
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Львов, ул. Любинская, 96
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Львов, ул. Патона, 37
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Львов, ул. Пасечная, 92-Г
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Сокольники, ул. Стрыйская, 30
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Брюховичи, ул. Сухомлинского, 8
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Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2
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Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 13-Б
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Шашкевича, 5/1
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 4
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 16/1
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Стрый, ул. Ольжича Олега, 3
1 социальна аптека
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Дрогобыч, пл. Шевченко Тараса, 1/1