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Афлумакс 20 мл, №1 - Харьков (849903) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
240,20
Экономия: -25,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Перещепино, м-н Кольчинский, 6
Всего: упаковка (1)
227,60
Экономия: -13,20 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 27
Всего: упаковка (1)
227,60
Экономия: -13,20 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
Всего: упаковка (2)
222,50
Экономия: -8,10 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Сенная, 32
Всего: упаковка (1)
245,20
Экономия: -30,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев ОУН, 26
Всего: упаковка (1)
230,10
Экономия: -15,70 грн
214,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Маяковского, 19
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, просп. Слобожанский, 31-Д
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
227,60
Экономия: -13,20 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (1)
222,50
Экономия: -8,10 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
227,60
Экономия: -13,20 грн
214,40 грн