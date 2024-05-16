Афлумакс 20 мл, №1 - Харьков (849903) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
В других городах:
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Перещепино, м-н Кольчинский, 6
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 27
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Сенная, 32
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев ОУН, 26
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Маяковского, 19
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, просп. Слобожанский, 31-Д
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 11