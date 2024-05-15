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Афлумакс 20 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (849903) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
227,60
Экономия: -13,20 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
227,60
Экономия: -13,20 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (1)
222,50
Экономия: -8,10 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 31-Д
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
247,70
Экономия: -33,30 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 19:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (2)
227,60
Экономия: -13,20 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Перещепино, м-н Кольчинский, 6
Всего: упаковка (1)
227,60
Экономия: -13,20 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
220,00
Экономия: -5,60 грн
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Томаковка, ул. Шоссейная, 22
Всего: упаковка (1)
214,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (2)
214,40 грн