Киев
Бронхомед МаксИммун (Bronchomed MaxImmun)

Бронхомед МаксИммун (Bronchomed MaxImmun)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 18 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
223,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 54 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
223,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
252,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Котляра Евгения, 7
3.0 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
219,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
253,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
219,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
5.2 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
225,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
253,81 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
204,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
223,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
223,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
223,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
243,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
243,00 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
208,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
10.3 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
192,54 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
238,11 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
243,00 грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Введенка, ул. Горбачева Олега, 59
26.1 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
217,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
35.6 км
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы №24
Euro Lifecare
192,54 грн
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