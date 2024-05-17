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Косметические средстваДетская косметикаPediatric Крем для лица детский увлажняющий "Laboratorios Babe"Цены в аптеках

Pediatric Крем для лица детский увлажняющий "Laboratorios Babe" 50 мл - Запорожье (836845) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
456,08
Экономия: -17,08 грн
439,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
461,92
Экономия: -22,92 грн
439,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
484,12
Экономия: -87,17 грн
396,95 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (4)
458,23
Экономия: -19,23 грн
439,00 грн
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Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
738,67
Экономия: -93,82 грн
644,85 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (3)
457,17
Экономия: -18,17 грн
439,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
709,39
Экономия: -24,39 грн
685,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
456,56
Экономия: -29,85 грн
426,71 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (3)
710,62
Экономия: -25,62 грн
685,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
452,61
Экономия: -28,10 грн
424,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
457,83
Экономия: -35,07 грн
422,76 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (3)
466,88
Экономия: -52,02 грн
414,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (4)
466,61
Экономия: -57,46 грн
409,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
426,07
Экономия: -50,57 грн
375,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
719,71
Экономия: -69,32 грн
650,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
736,80
Экономия: -86,41 грн
650,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
466,74
Экономия: -41,48 грн
425,26 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
456,25
Экономия: -35,69 грн
420,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
728,50
Экономия: -130,49 грн
598,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
731,10
Экономия: -71,44 грн
659,66 грн