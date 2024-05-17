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Косметические средстваДетская косметикаPediatric Крем для лица детский увлажняющий "Laboratorios Babe"Цены в аптеках

Pediatric Крем для лица детский увлажняющий "Laboratorios Babe" 50 мл - Одесса (836845) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (4)
728,50
Экономия: -86,65 грн
641,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
453,75
Экономия: -53,38 грн
400,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (3)
726,72
Экономия: -102,00 грн
624,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
469,20
Экономия: -68,83 грн
400,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (4)
482,11
Экономия: -53,48 грн
428,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (1)
719,02
Экономия: -65,17 грн
653,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (2)
467,71
Экономия: -85,78 грн
381,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (2)
428,83
Экономия: -70,44 грн
358,39 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (5)
469,16
Экономия: -85,91 грн
383,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
728,50
Экономия: -130,49 грн
598,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
485,00
Экономия: -52,64 грн
432,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
466,66
Экономия: -49,80 грн
416,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
492,64
Экономия: -50,03 грн
442,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
461,30
Экономия: -64,44 грн
396,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
Всего: упаковка (1)
456,69
Экономия: -52,81 грн
403,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
453,36
Экономия: -30,60 грн
422,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
466,74
Экономия: -41,48 грн
425,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
736,80
Экономия: -86,41 грн
650,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
457,83
Экономия: -35,07 грн
422,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
452,61
Экономия: -28,10 грн
424,51 грн