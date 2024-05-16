Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаPediatric Крем для лица детский увлажняющий "Laboratorios Babe"Цены в аптеках

Pediatric Крем для лица детский увлажняющий "Laboratorios Babe" 50 мл - Киев (836845) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
492,13
Экономия: -85,40 грн
406,73 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (3)
458,77
Экономия: -72,03 грн
386,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
718,29
Экономия: -93,57 грн
624,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (3)
468,74
Экономия: -38,14 грн
430,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
726,58
Экономия: -84,73 грн
641,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
711,58
Экономия: -97,82 грн
613,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
721,85
Экономия: -108,09 грн
613,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
711,65
Экономия: -113,64 грн
598,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (2)
717,81
Экономия: -58,15 грн
659,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
464,07
Экономия: -35,61 грн
428,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
455,81
Экономия: -48,42 грн
407,39 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (2)
710,41
Экономия: -91,17 грн
619,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
Всего: упаковка (4)
456,91
Экономия: -71,50 грн
385,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
Всего: упаковка (1)
489,43
Экономия: -43,10 грн
446,33 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (2)
718,84
Экономия: -120,83 грн
598,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
Всего: упаковка (1)
724,49
Экономия: -79,64 грн
644,85 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (1)
458,14
Экономия: -33,63 грн
424,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (2)
716,10
Экономия: -59,87 грн
656,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
462,93
Экономия: -40,17 грн
422,76 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
482,67
Экономия: -40,06 грн
442,61 грн