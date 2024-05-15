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Косметические средстваДетская косметикаPediatric Крем для лица детский увлажняющий "Laboratorios Babe"Цены в аптеках

Pediatric Крем для лица детский увлажняющий "Laboratorios Babe" 50 мл - Харьков (836845) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
717,33
Экономия: -100,83 грн
616,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
735,56
Экономия: -69,26 грн
666,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
461,30
Экономия: -60,93 грн
400,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
454,15
Экономия: -70,90 грн
383,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (2)
461,92
Экономия: -52,77 грн
409,15 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
719,32
Экономия: -53,50 грн
665,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1
Всего: упаковка (1)
421,49
Экономия: -12,75 грн
408,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
730,62
Экономия: -83,29 грн
647,33 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
494,41
Экономия: -51,80 грн
442,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
470,78
Экономия: -64,99 грн
405,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (2)
459,90
Экономия: -35,39 грн
424,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
729,66
Экономия: -70,00 грн
659,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
758,23
Экономия: -113,54 грн
644,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
466,70
Экономия: -46,14 грн
420,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
464,73
Экономия: -41,97 грн
422,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
462,66
Экономия: -38,15 грн
424,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
714,04
Экономия: -69,19 грн
644,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
728,43
Экономия: -43,43 грн
685,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
456,52
Экономия: -29,81 грн
426,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (3)
468,63
Экономия: -29,63 грн
439,00 грн