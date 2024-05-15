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Косметические средстваДетская косметикаPediatric Крем для лица детский увлажняющий "Laboratorios Babe"Цены в аптеках

Pediatric Крем для лица детский увлажняющий "Laboratorios Babe" 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (836845) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
773,04
Экономия: -128,35 грн
644,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (2)
459,90
Экономия: -35,39 грн
424,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
717,47
Экономия: -57,81 грн
659,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
456,12
Экономия: -35,56 грн
420,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
470,78
Экономия: -64,99 грн
405,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
494,41
Экономия: -51,80 грн
442,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
709,73
Экономия: -62,40 грн
647,33 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
464,73
Экономия: -41,97 грн
422,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
462,66
Экономия: -38,15 грн
424,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
714,04
Экономия: -69,19 грн
644,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
728,43
Экономия: -43,43 грн
685,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
456,52
Экономия: -29,81 грн
426,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (3)
468,63
Экономия: -29,63 грн
439,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
467,84
Экономия: -28,84 грн
439,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
486,77
Экономия: -89,82 грн
396,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
739,99
Экономия: -89,60 грн
650,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
459,15
Экономия: -20,15 грн
439,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (4)
452,30
Экономия: -13,30 грн
439,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
467,41
Экономия: -42,15 грн
425,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (3)
713,77
Экономия: -28,77 грн
685,00 грн