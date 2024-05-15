Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки, способствующие нормализации липидного обменаOmega-3 Актив PowerfulЦены в аптеках

Omega-3 Актив Powerful капсулы 1,4 г, №100 - Харьков (829797) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (5)
575,33 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
584,96 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (1)
472,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
533,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (1)
533,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
533,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: упаковка (1)
543,00 грн
Аптека галатея
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
472,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
472,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
533,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
386,50 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
472,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Всего: упаковка (1)
472,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Всего: упаковка (1)
476,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 259
Всего: упаковка (1)
464,00 грн
Класна аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
464,00 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 17
Всего: упаковка (1)
472,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
Всего: упаковка (1)
476,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мисли Мирослава, 50
Всего: упаковка (1)
472,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Танкопия, 23
Всего: упаковка (2)
472,50 грн