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Амлодипин Евро таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка коробка, №30 - Одесса (501430) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
36,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (2)
35,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
36,60
Экономия: -5,83 грн
30,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
33,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (3)
26,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
26,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: контурная ячейковая упаковка (2)
33,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
26,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (2)
26,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
33,91
Экономия: -3,14 грн
30,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
35,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
35,70
Экономия: -4,93 грн
30,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
24,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн