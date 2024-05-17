Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯСЕЛЕКТИВНЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА СОСУДЫПроизводные дигидропиридинаАмлодипинАмлодипин ЕвроЦены в аптеках

Амлодипин Евро таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка коробка, №30 - Львов (501430) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: таблетки (20)
35,10
Экономия: -4,33 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
37,69
Экономия: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
37,69
Экономия: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
37,69
Экономия: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
37,69
Экономия: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
37,70
Экономия: -6,93 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
37,69
Экономия: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: таблетки (20)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
37,69
Экономия: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
37,69
Экономия: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (1)
37,69
Экономия: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: упаковка (1)
37,69
Экономия: -6,92 грн
30,77 грн
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (1)
36,30
Экономия: -5,53 грн
30,77 грн
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
37,69
Экономия: -6,92 грн
30,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: контурная ячейковая упаковка (2)
35,49 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (1)
35,10
Экономия: -4,33 грн
30,77 грн