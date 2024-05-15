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Амлодипин Евро таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка коробка, №30 - Днепр (Днепропетровск) (501430) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
35,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
35,10
Экономия: -4,33 грн
30,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
33,27 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
36,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
35,61 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
35,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
37,63
Экономия: -6,86 грн
30,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
35,34 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
34,51
Экономия: -3,74 грн
30,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
35,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
37,04
Экономия: -6,27 грн
30,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
31,97 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (1)
34,64
Экономия: -1,21 грн
33,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
34,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -6,33 грн
30,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
35,46 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (2)
34,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: контурная ячейковая упаковка (2)
35,61 грн