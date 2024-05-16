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Бикалутамид Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер, №28 - Харьков (706331) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
947,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
947,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
947,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
947,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
947,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3), блистер (1)
999,64 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
973,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (2)
1001,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
991,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
947,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 28 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
947,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
947,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
947,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
947,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
947,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 28 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 7
Всего: упаковка (1)
994,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
964,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
947,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
947,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (4)
1002,10 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом