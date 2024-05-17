Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТБерберин PowerfulЦены в аптеках

Берберин Powerful капсулы 500 мг, №60 - Одесса (824371) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
451,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
451,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
451,20 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
451,20 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
451,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
451,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
451,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
451,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
451,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
451,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
451,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (5)
518,99
Экономия: -72,39 грн
446,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
491,56 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
451,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
470,70
Экономия: -34,56 грн
436,14 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
451,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
496,99
Экономия: -50,39 грн
446,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
497,14
Экономия: -53,62 грн
443,52 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
451,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
457,66 грн