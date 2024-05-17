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Берберин Powerful капсулы 500 мг, №60 - Львов (824371) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
452,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
452,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
452,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
452,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
452,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
462,60
Экономия: -35,02 грн
427,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
488,66
Экономия: -59,09 грн
429,57 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
491,99
Экономия: -44,83 грн
447,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
452,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
581,99
Экономия: -134,83 грн
447,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
501,99
Экономия: -54,83 грн
447,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
452,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
452,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
478,61
Экономия: -44,81 грн
433,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
452,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
452,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
452,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (5)
593,99
Экономия: -146,83 грн
447,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
452,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
452,40 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом