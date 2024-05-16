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Берберин Powerful капсулы 500 мг, №60 - Харьков (824371) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
494,58
Экономия: -54,56 грн
440,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
464,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
493,94
Экономия: -48,02 грн
445,92 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
462,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
463,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
452,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (4)
480,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
452,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
478,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
466,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
452,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
581,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
573,24 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
575,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
490,99
Экономия: -43,83 грн
447,16 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (16)
422,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
445,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 28 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
525,36
Экономия: -90,34 грн
435,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 28 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
500,74
Экономия: -74,45 грн
426,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 58 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (4)
413,55 грн