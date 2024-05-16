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SVR топиалис бальзам очищающий для лица и тела для сухой и склонной к атопии кожи 400 мл - Киев (836014) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (7)
1130,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
708,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
1137,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
1123,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
1060,16 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
606,32 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
720,90
Экономия: -144,15 грн
576,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (6)
1125,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
697,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
1126,01 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
720,90
Экономия: -144,15 грн
576,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (1)
647,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
685,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 7
Всего: упаковка (1)
687,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
1060,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
645,26 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
606,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
688,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (1)
1057,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (2)
1125,19 грн