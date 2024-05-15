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Аденомак 500 таблетки 500 мг, №60 - Днепр (Днепропетровск) (817585) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1460,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), таблетки (5)
1599,13
Экономия: -164,90 грн
1434,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
1654,01
Экономия: -220,80 грн
1433,21 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1434,99
Экономия: -65,19 грн
1369,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: таблетки (50)
1525,24
Экономия: -122,63 грн
1402,61 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
1449,84
Экономия: -71,40 грн
1378,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1460,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1460,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
1629,11
Экономия: -240,53 грн
1388,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
1366,28 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), таблетки (4)
1612,20
Экономия: -20,70 грн
1591,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1460,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
1610,61
Экономия: -276,14 грн
1334,47 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
1583,22
Экономия: -230,51 грн
1352,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
1349,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), таблетки (5)
1591,22
Экономия: -151,37 грн
1439,85 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: таблетки (10)
1450,84
Экономия: -116,37 грн
1334,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1460,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (8), таблетки (2)
1431,94
Экономия: -90,80 грн
1341,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1460,90 грн