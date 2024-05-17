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NOW FOODS ГЛЮКОЗАМИН, ХОНДРОИТИН С МСМ капсулы, №30 - Запорожье (826754) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
552,77
Экономия: -53,14 грн
499,63 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
509,32
Экономия: -44,23 грн
465,09 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
521,18
Экономия: -43,27 грн
477,91 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
560,68
Экономия: -82,77 грн
477,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
547,41
Экономия: -47,78 грн
499,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
558,28
Экономия: -58,65 грн
499,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
513,13
Экономия: -32,13 грн
481,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
496,99
Экономия: -28,91 грн
468,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
506,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
525,03
Экономия: -25,40 грн
499,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
550,46
Экономия: -72,55 грн
477,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
550,72
Экономия: -72,81 грн
477,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
494,65
Экономия: -29,75 грн
464,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
396,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (2)
521,28
Экономия: -21,65 грн
499,63 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (2)
638,70
Экономия: -161,80 грн
476,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
535,20
Экономия: -57,29 грн
477,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
460,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
487,50
Экономия: -20,50 грн
467,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (1)
534,40
Экономия: -57,50 грн
476,90 грн