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NOW FOODS ГЛЮКОЗАМИН, ХОНДРОИТИН С МСМ капсулы, №30 - Харьков (826754) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
555,62
Экономия: -62,98 грн
492,64 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (1)
625,70
Экономия: -148,80 грн
476,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
495,43
Экономия: -47,88 грн
447,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
460,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
552,15
Экономия: -93,16 грн
458,99 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (1)
625,70
Экономия: -148,80 грн
476,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (1)
460,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (1)
506,92
Экономия: -49,02 грн
457,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
545,63
Экономия: -86,64 грн
458,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 34
Всего: упаковка (1)
552,73
Экономия: -93,74 грн
458,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
505,04
Экономия: -41,73 грн
463,31 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
504,99
Экономия: -61,84 грн
443,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
460,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Библика, 1-Б
Всего: упаковка (1)
579,99
Экономия: -136,84 грн
443,15 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: упаковка (1)
474,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (2)
434,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (2)
505,81
Экономия: -42,63 грн
463,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
554,99
Экономия: -111,84 грн
443,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Всего: упаковка (1)
483,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
Всего: упаковка (1)
549,84
Экономия: -90,85 грн
458,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (1)
547,99
Экономия: -104,84 грн
443,15 грн