Декскет (Dexket) (558595) - инструкция по применению ATC-классификация
Декскет инструкция по применению
Состав
действующее вещество: декскетопрофен;
1 мл раствора содержит 25 мг декскетопрофена (в форме декскетопрофена трометамола);
вспомогательные вещества: натрия хлорид, этанол 96%, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: бесцветный прозрачный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Производные пропионовой кислоты. Декскетопрофен. Код ATС M01A E17.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Декскетопрофена трометамол — трометаминовая соль (S)-(+)-2-(3-бензоилфенил)пропионовой кислоты, оказывающая анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие и относится к классу нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
Механизм действия основан на уменьшении синтеза простагландинов за счет угнетения активности циклооксигеназы. В частности, тормозится превращение арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG2 и PGH2, из которых образуются простагландины PGE1, PGE2, PGF2a, PGD2, а также простациклин PGI2 и тромбоксаны ТхА2 и ТхВ2. Кроме того, угнетение синтеза простагландинов может влиять на другие медиаторы воспаления, такие как кинины, что может также косвенно влиять на основное действие препарата. Было обнаружено угнетающее действие декскетопрофена на активность циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2. Установлено, что декскетопрофен оказывает выраженный анальгетический эффект с быстрым началом и достижением максимума в течение первых 45 минут при различных видах боли, включая боль при хирургических вмешательствах (ортопедические и гинекологические операции, операции на брюшной полости), боль в опорно-двигательном аппарате (острая боль в пояснице) и почечные колики. Продолжительность обезболивающего действия после применения 50 мг декскетопрофена, как правило, составляет 8 часов. Известно, что применение декскетопрофена позволяет значительно сократить дозу опиатов при одновременном применении с целью купирования послеоперационной боли. Если пациентам, которым назначали морфий с целью купирования послеоперационной боли с помощью контролируемого пациентом прибора для обезболивания, назначали также декскетопрофен, то им потребовалось значительно меньше морфия (на 30–45%), чем пациентам, получавшим вместе с морфием плацебо.
Фармакокинетика.
После внутримышечного введения декскетопрофена максимальная концентрация достигается в среднем через 20 мин (10–45 мин). Доказано, что при однократном внутримышечном или внутривенном введении 25–50 мг декскетопрофена площадь под кривой «концентрация — время» (AUC) пропорциональна дозе. Фармакокинетические исследования многократного введения доказали, что AUC и Cmax после последнего внутримышечного или внутривенного введения не отличаются от таких показателей после однократного введения, что свидетельствует об отсутствии кумуляции. Аналогично другим лекарственным средствам с высокой степенью связывания с белками плазмы крови (99%) объем распределения декскетопрофена составляет в среднем 0,25 л/кг. Период полураспределения составляет около 0,35 часа, а период полувыведения — 1–2,7 часа. Метаболизм декскетопрофена в основном происходит путем конъюгации с глюкуроновой кислотой с последующим выведением почками. После введения декскетопрофена в моче обнаруживается только оптический изомер S-(+), что свидетельствует об отсутствии трансформации препарата в оптический изомер R-(–). После введения однократных и многократных доз влияние препарата на здоровых добровольцев пожилого возраста (старше 65 лет) было значительно выше (до 55%), чем на молодых, однако статистически значимой разницы в максимальной концентрации и времени ее достижения не наблюдалось. Средний период полувыведения увеличивался (до 48%), а определенный суммарный клиренс сокращался.
Доклинические данные по безопасности
Стандартные доклинические исследования — исследования фармакологической безопасности, генотоксичности и иммунофармакологии — не обнаружили особой опасности для человека. Исследование хронической токсичности на животных позволило выявить максимальную дозу лекарственного средства, что не вызывает побочных реакций, которая в 2 раза выше дозы, рекомендованной для человека. При введении более высоких доз лекарственного средства обезьянам основной побочной реакцией была кровь в кале, снижение прироста массы тела, а при наиболее высокой дозе — патология со стороны желудочно-кишечного тракта в виде эрозий. Эти реакции проявлялись при дозах, при которых экспозиция лекарственного средства была в 14–18 раз выше, чем при максимальной дозе, рекомендованной для человека. Исследований канцерогенного воздействия на животных не проводилось.
Как и все НПВП, декскетопрофен способен привести к гибели эмбриона или плода у животных за счет непосредственного влияния на его развитие, или косвенно — за счет вредного воздействия на желудочно-кишечный тракт матери.
Показания
Симптоматическое лечение острой боли средней и высокой интенсивности в случаях, когда пероральное применение нецелесообразно, например при послеоперационных болях, почечных коликах и боли в пояснице (в спине).
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к декскетопрофену, любому другому нестероидному противовоспалительному препарату (НПВП) или к вспомогательным веществам лекарственного средства;
- если вещества аналогичного действия, например ацетилсалициловая кислота или другие НПВП, провоцируют у пациента развитие приступов бронхиальной астмы, бронхоспазма, острого ринита или вызывают появление носовых полипов, крапивницы или ангионевротического отека;
- если во время лечения кетопрофеном или фибратами у пациента возникали фотоаллергические или фототоксические реакции;
- активная фаза язвенной болезни или желудочно-кишечные кровотечения, подозрение на них или рецидивирующая язвенная болезнь, или кровотечения в анамнезе (два и более подтвержденных случая язвы или кровотечения), или хроническая диспепсия;
- желудочно-кишечное кровотечение, другое кровотечение в активной фазе или повышенная кровоточивость;
- желудочно-кишечное кровотечение или перфорация в анамнезе, связанные с предварительной терапией НПВП;
- болезнь Крона или неспецифический язвенный колит;
- бронхиальная астма в анамнезе;
- тяжелая сердечная недостаточность;
- нарушение функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина <50 мл/мин);
- тяжелое нарушение функции печени (10–15 баллов по шкале Чайлда — Пью);
- геморрагический диатез и другие нарушения свертывания крови;
- ІІІ триместр беременности и период кормления грудью.
Из-за содержания этанола ДЕКСКЕТ не применяют для нейроаксиального (интратекального или эпидурального) введения.
Особенности применения
С осторожностью применять пациентам с аллергическими состояниями в анамнезе. Избегать применения лекарственного средства ДЕКСКЕТ в сочетании с другими НПВП, в том числе селективными ингибиторами ЦОГ-2. Побочные реакции можно сократить за счет применения наименьшей эффективной дозы в кратчайшие сроки, необходимого для улучшения состояния.
Воздействие на желудочно-кишечный тракт
Желудочно-кишечные кровотечения, образование язвы или ее перфорация, в некоторых случаях с летальным исходом, наблюдались на разных этапах лечения НПВП, независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе серьезной патологии со стороны пищеварительного тракта. При развитии желудочно-кишечного кровотечения применение препарата следует прекратить. Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образование язвы или ее перфорации повышается с увеличением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненным кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста.
У пациентов пожилого возраста частота побочных реакций от применения НПВП, особенно желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, иногда с летальным исходом, повышена. Лечение таких пациентов следует начинать с наименьшей эффективной дозы. НПВП следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе, поскольку существует риск их обострения.
Перед началом применения декскетопрофена трометамола пациентам, имеющим в анамнезе эзофагит, гастрит и/или язвенную болезнь, следует убедиться, что эти заболевания находятся в фазе ремиссии. У пациентов с симптомами патологии пищеварительного тракта или с наличием заболеваний пищеварительного тракта в анамнезе во время лечения необходимо контролировать состояние пищеварительного тракта по поводу возникновения возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения. НПВП следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку существует риск их обострения.
Для таких пациентов и пациентов, применяющих ацетилсалициловую кислоту в малых дозах или другие средства, увеличивающие риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с препаратами-протекторами, например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.
Пациентам, особенно пожилого возраста, имеющим в анамнезе побочные реакции со стороны пищеварительного тракта, необходимо известить врача обо всех необычных симптомах, связанных с пищеварительной системой, в частности желудочно-кишечных кровотечений, особенно на начальных этапах лечения.
Воздействие на почки
Следует с осторожностью назначать лекарство пациентам с нарушением функции почек, поскольку на фоне применения НПВП возможно ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и появление периферических отеков. Из-за повышенного риска нефротоксичности ДЕКСКЕТ следует с осторожностью применять при лечении диуретическими средствами, а также пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии. Во время лечения следует обеспечить адекватное употребление жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание и связанную с этим повышенную токсичность.
Как и все НПВП, декскетопрофен способен повышать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, что приведет к гломерулонефриту, интерстициальному нефриту, папиллярному некрозу, нефротическому синдрому и острой почечной недостаточности.
Наибольшее нарушение функции почек возникает у пациентов пожилого возраста.
Воздействие на печень
Следует с осторожностью назначать пациентам с нарушением функции печени. Как и другие НПВП, декскетопрофен может повлечь за собой временное незначительное повышение показателей некоторых печеночных проб, а также значительное повышение уровня аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ). При соответствующем увеличении этих характеристик применение лекарственного средства ДЕКСКЕТ следует прекратить.
Наибольшее нарушение функции печени возникает у пациентов пожилого возраста.
Воздействие на сердечно-сосудистую и цереброваскулярную системы
Пациентам с артериальной гипертензией и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени тяжести следует находиться под наблюдением врача из-за возможной задержки жидкости в организме и появления периферических отеков.
Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности, с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности, поскольку на фоне применения декскетопрофена повышается риск возникновения сердечной недостаточности (сообщалось о задержке жидкости и отеках в связи с применением НПВП).
Клинические и эпидемиологические данные позволяют предположить, что применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и длительное время, несколько увеличивает риск возникновения состояний, вызванных тромбозом артерий, например инфаркта миокарда или инсульта. Данных для исключения такой опасности при применении декскетопрофена недостаточно. Соответственно пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, подтвержденной ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофен следует назначать только после тщательной оценки их состояния. Тщательную оценку состояния также следует проводить перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение.
Неселективные НПВП способны уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет угнетения синтеза простагландинов. Известно, что одновременное применение декскетопрофена трометамола и низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах в послеоперационный период не влияет на показатели коагуляции. Однако пациентам, применяющим декскетопрофена трометамол одновременно с препаратами, влияющими на гемостаз, например варфарин, другие кумарины или гепарины, необходимо находиться под наблюдением врача.
Наибольшее количество нарушений функции сердечно-сосудистой системы возникает у пациентов пожилого возраста.
Кожные реакции
Известно про очень редкие случаи развития серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом) на фоне применения НПВП, в том числе эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Наибольший риск возникновения существует в начале лечения, а именно в течение первого месяца терапии. При появлении кожной сыпи, признаков поражения слизистых оболочек или других симптомов гиперчувствительности ДЕКСКЕТ следует отменить.
Другая информация
Особая осторожность требуется в случае назначения препарата пациентам:
- с наследственным нарушением метаболизма порфирина (например при острой перемежающейся порфирии);
- с дегидратацией;
- сразу после серьезных хирургических вмешательств.
Если врач считает, что необходимо длительное применение декскетопрофена, следует регулярно контролировать функции печени и почек.
В очень редких случаях отмечали тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например анафилактический шок). При первых признаках развития тяжелых реакций гиперчувствительности после применения препарата лечение следует прекратить. В зависимости от симптомов, любое необходимое в таких случаях лечение следует проводить под наблюдением врача.
Пациенты, с диагностированной бронхиальной астмой в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или полипами носа, имеют более высокий риск аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВП, чем другие пациенты. Применение этого лекарственного средства может вызвать приступы бронхиальной астмы или бронхоспазма, особенно у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НПВП.
Возможно развитие тяжелых инфекционных осложнений со стороны кожи и мягких тканей на фоне ветряной оспы. На сегодняшний день нельзя исключить роль НПВП в обострении этого инфекционного процесса. Поэтому при ветряной оспе не рекомендуется применять декскетопрофен.
Препарат следует с осторожностью вводить пациентам с нарушением кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.
Как и другие НПВП, декскетопрофен способен маскировать симптомы инфекционных заболеваний при его применении. В отдельных случаях при применении НПВП были сообщения об активизации инфекционных процессов, локализующихся в мягких тканях. Таким образом, если при применении лекарственного средства ДЭКСКЕТ появляются или усиливаются симптомы бактериальной инфекции, пациентам рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
Каждая ампула лекарственного средства ДЕКСКЕТ содержит 200 мг этанола (дозу), что эквивалентно 5 мл пива или 2,08 мл вина. Препарат может негативно влиять на лиц, страдающих алкоголизмом. Содержание этанола следует учитывать при применении лекарственного средства в I и II триместр беременности, пациентам из группы риска, например при заболеваниях печени, а также больным эпилепсией. Декскет содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, т.е. практически свободен от натрия.
Способ применения и дозы
Взрослые
Рекомендуемая доза составляет 50 мг с интервалом 8–12 часов. При необходимости повторную дозу вводить через 6 часов. Максимальная суточная доза не должна превышать 150 мг. ДЕКСКЕТ предназначен для кратковременного лечения, поэтому его следует применять только в период острой боли (не дольше 2 суток). Пациентов следует переводить на пероральное применение анальгетиков, если это возможно. Побочные реакции можно сократить за счет применения наименьшей эффективной дозы в кратчайшие сроки, необходимого для улучшения состояния. При послеоперационных болях средней или сильной степени ДЕКСКЕТ можно применять по показаниям в таких же рекомендованных дозах в комбинации с опиоидными анальгетиками.
Пациенты пожилого возраста
Коррекция дозы обычно не требуется. Однако из-за физиологического снижения функции почек рекомендуется более низкая максимальная суточная доза — 50 мг при легком нарушении функции почек.
Пациенты с нарушением функции печени
Для пациентов с патологией печени с легкой или средней степенью тяжести (5–9 баллов по шкале Чайлда — Пью) следует снизить максимальную суточную дозу до 50 мг и тщательно контролировать функцию печени. При тяжелых заболеваниях печени (10–15 баллов по шкале Чайлда — Пью) ДЕКСКЕТ противопоказан.
Пациенты с нарушением функции почек
Для пациентов с нарушением функции почек легкой степени (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) максимальную суточную дозу следует снизить до 50 мг. При нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина <50 мл/мин) ДЕКСКЕТ противопоказан.
Дети и подростки
ДЕКСКЕТ не следует применять детям и подросткам из-за отсутствия данных по его эффективности и безопасности.
Внутримышечное введение
Раствор для инъекций следует медленно вводить глубоко в мышцы.
Внутривенная инфузия
Для проведения внутривенной инфузии содержание ампулы (2 мл) развести в 30–100 мл 0,9% раствора хлорида натрия, раствора глюкозы или раствора Рингера лактатного. Раствор для инфузий следует готовить в асептических условиях, не допуская воздействия дневного света. Приготовленный раствор должен быть прозрачным. Инфузию необходимо проводить в течение 10–30 минут. Не допускать воздействия дневного света на приготовленный раствор.
Декскетопрофен, разведенный в 0,9% растворе натрия хлорида или в растворе глюкозы, можно смешивать с допамином, гепарином, гидроксизином, лидокаином, морфином, петидином и теофиллином.
Декскетопрофен не смешивать в растворе для инфузий с прометазином и пентазоцином.
Внутривенная инъекция (болюсное введение)
При необходимости содержимое 1 ампулы (2 мл инъекционного раствора) вводят внутривенно в течение не менее 15 секунд.
Лекарственное средство можно смешивать в малых объемах (например в шприце) с растворами для инъекций гепарина, лидокаина, морфина и теофиллина.
Декскетопрофен не смешивать в малых объемах (например в шприце) с растворами допамина, прометазина пентазоцина, петидина и гидрокортизона из-за образования белого осадка.
При внутримышечном или внутривенном инъекционном применении лекарственное средство следует немедленно ввести после того, как оно было набрано из ампулы. Раствор для внутривенной инфузии следует применять сразу после его приготовления.
При хранении разбавленных растворов в полиэтиленовых пакетах или приспособленных для введения изделиях из этилвинилацетата, пропионата целлюлозы, полиэтилена низкой плотности и поливинилхлорида изменений содержания действующего вещества вследствие сорбции не наблюдалось.
ДЕКСКЕТ предназначен для одноразового применения, поэтому остатки готового раствора следует вылить. Перед вводом необходимо убедиться в том, что раствор прозрачный и бесцветный. Раствор, содержащий видимые посторонние включения, не применять.
Дети
ДЕКСКЕТ не следует применять детям и подросткам из-за отсутствия данных по его эффективности и безопасности.
Побочные реакции
Для классификации частоты побочных реакций использованы следующие категории: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 — <1/10), нечасто (≥1/1000 — <1/100), редко (≥1/10000 — <1/1000), очень редко (<1/10000) или неизвестно (невозможно оценить из существующих данных).
Ниже указаны распределенные по органам и системам органов и частоте возникновения побочные действия, связь которых с декскетопрофеном трометамолом по данным клинических исследований признана как минимум возможным, а также побочные реакции, сообщения о которых были получены после выведения препаратов декскетопрофена трометамола на рынок.
Со стороны крови/лимфатической системы
Нечасто: анемия.
Очень редко: нейтропения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы
Редко: отек гортани.
Очень редко: анафилактические реакции, включая анафилактический шок.
Нарушение питания и обмена веществ
Редко: гипергликемия, гипогликемия, гипертриглицеридемия, анорексия, отсутствие аппетита.
Психические нарушения
Нечасто: бессонница, беспокойство.
Со стороны нервной системы
Нечасто: головная боль, головокружение, сонливость.
Редко: парестезии, обмороки.
Со стороны органов зрения
Нечасто: нечеткость зрения.
Со стороны органов слуха
Нечасто вертиго.
Редко: звон в ушах.
Со стороны сердца
Нечасто: пальпитация.
Редко: экстрасистолия, тахикардия.
Со стороны сосудистой системы
Нечасто: артериальная гипотензия, приливы.
Редко: артериальная гипертензия, тромбофлебит поверхностных вен.
Со стороны дыхательных путей, органов грудной клетки и средостения
Редко: брадипноэ.
Очень редко: бронхоспазм, одышка.
Со стороны пищеварительного тракта
Часто: тошнота, рвота.
Нечасто: боль в животе, диспепсия, диарея, запор, рвота с примесями крови, сухость во рту.
Редко: язвенная болезнь, кровотечение или перфорация.
Очень редко: панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы
Редко: гепатит, желтуха.
Очень редко: гепатоцеллюлярная патология.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Нечасто: дерматиты, зуд, сыпь, повышенное потоотделение.
Редко: крапивница, угри.
Очень редко: синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), ангионевротический отек, отек лица, фотосенсибилизация.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
Редко: ригидность мышц, скованность в суставах, мышечные судороги, боли в спине.
Со стороны почек и мочевыводящих путей
Редко: страя почечная недостаточность, полиурия, почечная боль, кетонурия, протеинурия.
Очень редко: нефрит, нефротический синдром.
Со стороны репродуктивной системы
Редко: менструальные нарушения, нарушение функции предстательной железы.
Общие нарушения и нарушения в месте введения
Часто: боль в месте инъекции, реакции в месте инъекции, включая воспаление, гематома, кровотечение.
Нечасто: лихорадка, повышенная утомляемость, боль, озноб, астения, недомогание.
Редко: дрожь, периферические отеки.
Лабораторные показатели
Редко: отклонение в печеночных пробах.
Наиболее частыми нежелательными реакциями были нарушения со стороны пищеварительного тракта.
Возможно развитие язвенной болезни, перфорации или желудочно-кишечного кровотечения, иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста. По имеющимся данным, на фоне применения препарата могут возникать тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспептические явления, боль в животе, мелена, рвота с примесями крови, язвенный стоматит, обострение колита и болезнь Крона. Реже наблюдается гастрит. Также отмечались отеки, артериальная гипертензия и сердечная недостаточность, которые могут быть вызваны применением НПВп. Как и в случае применения других НПВп, возможны следующие побочные реакции: асептический менингит, который в целом возникает у больных системной красной волчанкой или смешанными заболеваниями соединительной ткани, и реакции со стороны крови (пурпура, апластическая и гемолитическая анемия, редко — агранулоцитоз и гипоплазия костного мозга). Возможны буллезные реакции, в том числе синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко).
Как показали результаты клинических исследований и эпидемиологические данные, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и длительное время, несколько увеличивает риск развития патологии, вызванной тромбозом артерий, например инфаркта миокарда и инсульта.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
После разбавления раствор хранить в течение 24 ч при температуре 2–8 °С.
Упаковка
По 2 мл в ампуле, по 5 ампул в контурной упаковке, по 1 контурной упаковке в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Стерил-Джен Лайф Сайенсиз (П) Лтд.