С осторожностью применять пациентам с аллергическими состояниями в анамнезе. Избегать применения лекарственного средства ДЕКСКЕТ в сочетании с другими НПВП, в том числе селективными ингибиторами ЦОГ-2. Побочные реакции можно сократить за счет применения наименьшей эффективной дозы в кратчайшие сроки, необходимого для улучшения состояния.

Воздействие на желудочно-кишечный тракт

Желудочно-кишечные кровотечения, образование язвы или ее перфорация, в некоторых случаях с летальным исходом, наблюдались на разных этапах лечения НПВП, независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе серьезной патологии со стороны пищеварительного тракта. При развитии желудочно-кишечного кровотечения применение препарата следует прекратить. Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образование язвы или ее перфорации повышается с увеличением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненным кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста.

У пациентов пожилого возраста частота побочных реакций от применения НПВП, особенно желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, иногда с летальным исходом, повышена. Лечение таких пациентов следует начинать с наименьшей эффективной дозы. НПВП следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе, поскольку существует риск их обострения.

Перед началом применения декскетопрофена трометамола пациентам, имеющим в анамнезе эзофагит, гастрит и/или язвенную болезнь, следует убедиться, что эти заболевания находятся в фазе ремиссии. У пациентов с симптомами патологии пищеварительного тракта или с наличием заболеваний пищеварительного тракта в анамнезе во время лечения необходимо контролировать состояние пищеварительного тракта по поводу возникновения возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения. НПВП следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку существует риск их обострения.

Для таких пациентов и пациентов, применяющих ацетилсалициловую кислоту в малых дозах или другие средства, увеличивающие риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с препаратами-протекторами, например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.

Пациентам, особенно пожилого возраста, имеющим в анамнезе побочные реакции со стороны пищеварительного тракта, необходимо известить врача обо всех необычных симптомах, связанных с пищеварительной системой, в частности желудочно-кишечных кровотечений, особенно на начальных этапах лечения.

Воздействие на почки

Следует с осторожностью назначать лекарство пациентам с нарушением функции почек, поскольку на фоне применения НПВП возможно ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и появление периферических отеков. Из-за повышенного риска нефротоксичности ДЕКСКЕТ следует с осторожностью применять при лечении диуретическими средствами, а также пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии. Во время лечения следует обеспечить адекватное употребление жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание и связанную с этим повышенную токсичность.

Как и все НПВП, декскетопрофен способен повышать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, что приведет к гломерулонефриту, интерстициальному нефриту, папиллярному некрозу, нефротическому синдрому и острой почечной недостаточности.

Наибольшее нарушение функции почек возникает у пациентов пожилого возраста.

Воздействие на печень

Следует с осторожностью назначать пациентам с нарушением функции печени. Как и другие НПВП, декскетопрофен может повлечь за собой временное незначительное повышение показателей некоторых печеночных проб, а также значительное повышение уровня аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ). При соответствующем увеличении этих характеристик применение лекарственного средства ДЕКСКЕТ следует прекратить.

Наибольшее нарушение функции печени возникает у пациентов пожилого возраста.

Воздействие на сердечно-сосудистую и цереброваскулярную системы

Пациентам с артериальной гипертензией и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени тяжести следует находиться под наблюдением врача из-за возможной задержки жидкости в организме и появления периферических отеков.

Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности, с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности, поскольку на фоне применения декскетопрофена повышается риск возникновения сердечной недостаточности (сообщалось о задержке жидкости и отеках в связи с применением НПВП).

Клинические и эпидемиологические данные позволяют предположить, что применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и длительное время, несколько увеличивает риск возникновения состояний, вызванных тромбозом артерий, например инфаркта миокарда или инсульта. Данных для исключения такой опасности при применении декскетопрофена недостаточно. Соответственно пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, подтвержденной ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофен следует назначать только после тщательной оценки их состояния. Тщательную оценку состояния также следует проводить перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение.

Неселективные НПВП способны уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет угнетения синтеза простагландинов. Известно, что одновременное применение декскетопрофена трометамола и низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах в послеоперационный период не влияет на показатели коагуляции. Однако пациентам, применяющим декскетопрофена трометамол одновременно с препаратами, влияющими на гемостаз, например варфарин, другие кумарины или гепарины, необходимо находиться под наблюдением врача.

Наибольшее количество нарушений функции сердечно-сосудистой системы возникает у пациентов пожилого возраста.

Кожные реакции

Известно про очень редкие случаи развития серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом) на фоне применения НПВП, в том числе эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Наибольший риск возникновения существует в начале лечения, а именно в течение первого месяца терапии. При появлении кожной сыпи, признаков поражения слизистых оболочек или других симптомов гиперчувствительности ДЕКСКЕТ следует отменить.

Другая информация

Особая осторожность требуется в случае назначения препарата пациентам:

с наследственным нарушением метаболизма порфирина (например при острой перемежающейся порфирии);

с дегидратацией;

сразу после серьезных хирургических вмешательств.

Если врач считает, что необходимо длительное применение декскетопрофена, следует регулярно контролировать функции печени и почек.

В очень редких случаях отмечали тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например анафилактический шок). При первых признаках развития тяжелых реакций гиперчувствительности после применения препарата лечение следует прекратить. В зависимости от симптомов, любое необходимое в таких случаях лечение следует проводить под наблюдением врача.

Пациенты, с диагностированной бронхиальной астмой в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или полипами носа, имеют более высокий риск аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВП, чем другие пациенты. Применение этого лекарственного средства может вызвать приступы бронхиальной астмы или бронхоспазма, особенно у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НПВП.

Возможно развитие тяжелых инфекционных осложнений со стороны кожи и мягких тканей на фоне ветряной оспы. На сегодняшний день нельзя исключить роль НПВП в обострении этого инфекционного процесса. Поэтому при ветряной оспе не рекомендуется применять декскетопрофен.

Препарат следует с осторожностью вводить пациентам с нарушением кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.

Как и другие НПВП, декскетопрофен способен маскировать симптомы инфекционных заболеваний при его применении. В отдельных случаях при применении НПВП были сообщения об активизации инфекционных процессов, локализующихся в мягких тканях. Таким образом, если при применении лекарственного средства ДЭКСКЕТ появляются или усиливаются симптомы бактериальной инфекции, пациентам рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

Каждая ампула лекарственного средства ДЕКСКЕТ содержит 200 мг этанола (дозу), что эквивалентно 5 мл пива или 2,08 мл вина. Препарат может негативно влиять на лиц, страдающих алкоголизмом. Содержание этанола следует учитывать при применении лекарственного средства в I и II триместр беременности, пациентам из группы риска, например при заболеваниях печени, а также больным эпилепсией. Декскет содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, т.е. практически свободен от натрия.