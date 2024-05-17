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Антисептик для рук содержание изопропилового спирта 70% "SterillPLUS Classic"Цены в аптеках

Антисептик для рук содержание изопропилового спирта 70% "SterillPLUS Classic" флакон 50 мл, №1 - Запорожье (839838) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
57,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (5)
49,09 грн
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Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
58,11 грн
В других городах:
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Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (3)
48,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (9)
48,27 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188-А
Всего: упаковка (1)
47,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (5)
48,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
49,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
47,81 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
58,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 61
Всего: упаковка (3)
57,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Днепровская, 464-Б
Всего: упаковка (19)
52,32 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (2)
58,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Петропавловка, ул. Соборная, 26-Б
Всего: упаковка (1)
57,73 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
Всего: упаковка (1)
48,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
Всего: упаковка (1)
48,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
Всего: упаковка (5)
49,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
Всего: упаковка (1)
57,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (4)
48,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
57,75 грн