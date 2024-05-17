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Антисептик для рук содержание изопропилового спирта 70% "SterillPLUS Classic"Цены в аптеках

Антисептик для рук содержание изопропилового спирта 70% "SterillPLUS Classic" флакон 50 мл, №1 - Львов (839838) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (29)
47,00
Экономия: -0,12 грн
46,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (2)
47,53
Экономия: -0,27 грн
47,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (47)
47,60
Экономия: -0,63 грн
46,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (7)
47,97 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (4)
58,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (40)
47,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (1)
48,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
47,47
Экономия: -0,24 грн
47,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 64
Всего: упаковка (11)
47,42 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (14)
47,08
Экономия: -0,15 грн
46,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Коссака, 5
Всего: упаковка (15)
47,08
Экономия: -0,02 грн
47,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (22)
47,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (101)
47,66
Экономия: -0,23 грн
47,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (5)
47,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (4)
48,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Олесницкого, 1
Всего: упаковка (1)
47,41 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (18)
47,35
Экономия: -0,29 грн
47,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
Всего: упаковка (2)
48,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
Всего: упаковка (30)
47,53 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 3
Всего: упаковка (12)
48,18 грн